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إقتصاد

لأوّل مرة.. الاتحاد الأوروبي يستهدف الغاز الروسي بحزمة عقوبات "صارمة"

Lebanon 24
04-05-2024 | 06:55
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ذكرت مجلة "بوليتيكو" الأميركية، ان الاتحاد الأوروبي يتّجه إلى فرض عقوبات "صارمة" على قطاع الغاز "المربح" في روسيا، للمرة الأولى منذ أن غزت موسكو أوكرانيا قبل أكثر من عامين.


ونقلت المجلة عن 3 دبلوماسيين من الاتحاد الأوروبي، أن المفوضية الأوروبية تستعد، كجزء من حزمة العقوبات الرابعة عشرة، لإصدار حظر على إعادة بيع الغاز الطبيعي المسال الروسي في موانئ الاتحاد الأوروبي.
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وستطلب المفوضية أيضا "فرض قيود على 3 مشاريع روسية جديدة للغاز الطبيعي المسال".

ووفقا للمجلة، المقترحات المطروحة على الطاولة "لن تمس سوى جزء صغير من المليارات التي تحصل عليها موسكو سنويا من الغاز الطبيعي المسال، مما يترك لديها الكثير من الأموال التي تدعم آلتها الحربية".


وبحسب الخبراء والبيانات التي حللتها "بوليتيكو"، فإن العقوبات "لن تصل إلا إلى حوالي ربع أرباح روسيا من الغاز الطبيعي المسال، البالغة 8 مليارات يورو (8.6 مليارات دولار)".

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