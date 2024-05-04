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عربي-دولي

الحرس الثوري الإيراني "يخترق" خط الاستواء لأول مرة.. اليكم التفاصيل

Lebanon 24
04-05-2024 | 07:11
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عبرت سفينة "مهدوي" التابعة لبحرية الحرس الثوري والمجهزة بصواريخ باليستية بعيدة المدى وصواريخ كروز، خلال مهمتها، خط الاستواء ودخلت النصف الجنوبي من الكرة الأرضية، وفقاً لوكالة "تسنيم" الدولية للأنباء.
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وتعد هذه أول مهمة بحرية بعيدة المدى للحرس الثوري من حيث المسافة ونوع المهمة.
 
وتزن السفينة التي أضيفت إلى بحرية الحرس الثوري في اذار 2023، أكثر من 2100 طن، ويبلغ طولها 240 مترا وعرضها 27 مترا.

وتمتلك هذه السفينة مجموعة متنوعة من الرادارات المتطورة، مثل الرادار ثلاثي الأبعاد، وأنظمة الصواريخ، أرض-أرض، وأرض-جو، ومنظومة "سوم خرداد" وغيرها من أنظمة الاتصالات المتقدمة.
 

وبحسب قائد البحرية في الحرس الثوري، علي رضا تنكسيري فإنه بالإضافة إلى الصواريخ الباليستية بعيدة المدى، تم أيضا تركيب صواريخ كروز بطول 2000 كيلومتر تحمل اسم "قدر 474" على هذه السفينة.

واعتبر تنكسيري أن المهمة الأكثر أهمية لبحرية الحرس الثوري في المياه البعيدة هي "أيجاد السيادة البحرية والحفاظ عليها وضمان أمن خطوط الشحن".
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