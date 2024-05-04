تصريح "افترائي ومهين".. الأرجنتين تردّ بصرامة على الوزير الإسباني

رفضت الأرجنتين، في بيان، التصريح "الافترائي والمهين" الذي أدلى به وزير النقل الإسباني أوسكار بوينتي، وصفاً فيه الرئيس خافيير ميلي بأنه "سيئ جدا ويتعاطى مواد معينة".

وجاء في بيان صادر عن ديوان الرئيس الأرجنتيني: "يرفض ديوان الرئيس التصريحات المشينة والمهينة التي أدلى بها وزير النقل الإسباني، ضد خافيير ميلي. نعتقد أنه توجد لدى الحكومة الإسبانية مشاكل أكثر أهمية، على سبيل المثال، تهم الفساد الموجهة ضد زوجة رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، والتي كان بسببها يفكر في الاستقالة".

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واتهم البيان كذلك رئيس الوزراء الإسباني، بتعريض وحدة البلاد للخطر من خلال إبرام اتفاقيات مع الانفصاليين، و بأنه "عرض النساء الإسبانيات للخطر من خلال السماح بالهجرة غير الشرعية للذين يهددون سلامتهن الجسدية".



وتابع البيان: "لقد قرر الأرجنتينيون تغيير النموذج الذي جلب لهم البؤس والانحدار. والنموذج نفسه يطبقه حزب العمال الاشتراكي الإسباني في بلاده. ونأمل أن يقرر الشعب الإسباني قريبا العيش بحرية مرة أخرى".