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إقتصاد

عمليات سطو نوعية.. مسلّحون ينهبون 66 مليون يورو من بنك فلسطين

Lebanon 24
04-05-2024 | 08:09
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أفادت صحيفة "لوموند" الفرنسية، اليوم السبت، بأن "مجموعات مسلحة زعمت إحداها أنها مرتبطة بحركة "حماس"، سرقت ما يصل الى 66 مليون يورو في نيسان من فروع لبنك فلسطين في قطاع غزة الذي يشهد حربا بين الحركة وإسرائيل.
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وقالت الصحيفة إنها اطلعت على وثيقة أرسلها البنك "إلى شركاء دوليين" وصف فيها عمليات سطو نوعية، طالت إحداها فرعه الرئيسي في مدينة غزة.
  
وذكرت "لوموند" أنه في 16 نيسان "لاحظ موظفون وجود ثقب في سقف الغرفة الآمنة"، موضحة أن "المجرمين استولوا على الأموال في أجهزة صرف آلي تحتوي على أوراق نقدية بالشيكل الإسرائيلي، تعادل قيمتها 2,8 مليون يورو".
 
وأضافت: "صباح اليوم التالي، 17 نيسان، توجهت مجموعات مسلحة مجهزة بمواد متفجرة إلى المبنى مجدداً لتفجير حاجز من الاسمنت تمّ صبّه قبل يوم لحماية الأموال، ونجحوا في فتح ثلاث خزنات "كانت تحتوي ما يعادل 29 مليون يورو بعملات مختلفة".
 
 
ورداً على سؤال لـ"فرانس برس"، أكدت سلطة النقد الفلسطينية التي تشرف على النظام المالي في الأراضي الفلسطينية، أنها ستصدر بيانا في وقت لاحق السبت.
 

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