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عربي-دولي

بالأسماء.. الحوثيون يعتقلون 3 فنانين بتهمة "الغناء"

Lebanon 24
04-05-2024 | 10:36
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اعتقلت ما يسمى "شرطة الأخلاق" التابعة للحوثيين في محافظة عمران شمال غربي اليمن، 3 فنانين شعبيين بتهمة ارتكاب "جريمة الغناء" في قاعة للأعراس.

وبحسب التفاصيل، فقد اقتحمت عناصر تابعة للقيادي الحوثي نائف أبو خرشفة المعين مديرا لشرطة المحافظة، إحدى صالات الأعراس في مدينة عمران الجمعة، واعتقلت الفنانين الثلاثة، وفقاً لمصادر يمينية لشبكة "سكاي نيوز".
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والمعتقلون هم الفنانان هاشم الشرفي ومحمد الدحيمي والموزع الموسيقي مبروك الدحيمي، الذي نقلوا إلى سجن تابع لجماعة الحوثي.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها مداهمة قاعة الأفراح في مناطق سيطرة الحوثيين، حيث يمنعون الغناء في هذه المناسبات ويطلبون بتشغيل أناشيد طائفية وجهادية تمجد الجماعة والقتال.

عربي-دولي

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