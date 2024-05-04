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إقتصاد

"تسلا" تقاضي شركة هندية... اليكم السبب

Lebanon 24
04-05-2024 | 10:30
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رفعت شركة "تسلا" الأميركية لصناعة السيارات دعوى قضائية على شركة هندية لإنتاج البطاريات واتهمتها بانتهاك حقوق علامتها التجارية باستخدام اسم العلامة التجارية "تسلا باور" للترويج لمنتجاتها، وطالبت بتعويضات وإصدار إنذار قضائي دائم ضد الشركة من قاض في نيودلهي.
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وقالت شركة تسلا في جلسة استماع بالمحكمة العليا في دلهي هذا الأسبوع إن الشركة الهندية واصلت الإعلان عن منتجاتها بالعلامة التجارية "تسلا باور" على الرغم من إخطار بالتوقف والكف أُرسل إليها في نيسان 2022.
 

بدورها، قالت شركة "تسلا باور إنديا" الهندية المحدودة، إن عملها الرئيسي هو تصنيع "بطاريات حمض الرصاص" وليس لديها أي نية لإنتاج سيارات كهربائية.

وجاء في وثائق المحكمة أن القاضي أمهل الشركة الهندية ثلاثة أسابيع لتقدم ردودا مكتوبة بعد أن سلمت مجموعة من الوثائق لدعم دفاعها.


وتعقد جلسة الاستماع التالية في قضية العلامة التجارية لتسلا في 22 ايار.

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