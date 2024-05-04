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غانتس: إسرائيل لم تتلق ردا من حماس على صفقة تبادل الأسرى

Lebanon 24
04-05-2024 | 12:29
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قال الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية، بيني غانتس، اليوم السبت، إن إسرائيل لم تتلق حتى اللحظة أي ردود من حركة "حماس" على المقترح الأخير بشأن صفقة تبادل الأسرى.
وأوضح غانتس أنه سيتم بحث رد حركة حماس حول المقترح الأخير في مجلس الحرب فور وصوله.
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وقال غانتس في بيان رسمي: "لم نتلق الرد الرسمي على المخطط التفصيلي للصفقة المقترحة بعد، وعند قبولها سوف يجتمع مجلس إدارة الحرب ويناقشه".
وأردف: "وحتى ذلك الحين أقترح على الأطراف السياسية وجميع أصحاب القرار انتظار التحديثات الرسمية والتصرف بهدوء وعدم الدخول في حالة من الهستيريا لأسباب سياسية".
وأفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" في وقت سابق الجمعة نقلا عن مسؤولين مصريين مطلعين بأن إسرائيل أمهلت حماس أسبوعا للموافقة على اتفاق لوقف إطلاق النار وإلا ستبدأ عملية عسكرية في رفح.
وأشار المسؤولون المصريون إلى أنهم دعوا وفدا من حماس لإجراء مزيد من المحادثات في القاهرة، وأكدت الحركة أنها ستغادر في الأيام المقبلة لبحث شروط العرض.
ويتضمن الاقتراح الحالي مرحلة أولى من هدنة مدتها 40 يوما ستقوم خلالها حماس بإطلاق سراح ما يصل إلى 33 رهينة إسرائيلية أحياء مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين، وبعد ذلك قد يتم إجراء محادثات حول وقف إطلاق نار طويل الأمد.
وفي هذه المرحلة التي ستستمر ستة أسابيع على الأقل، من المفترض أن تتفق حماس وإسرائيل على صفقة أكبر لتبادل الرهائن والأسرى ووقف القتال لمدة عام على الأقل. (RT)
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