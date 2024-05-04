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ملك المغرب يدعو إلى اليقظة والحزم في مواجهة إحراق نسخ من القرآن

Lebanon 24
04-05-2024 | 13:40
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دعا ملك المغرب محمد السادس إلى اليقظة والحزم والتنسيق لمواجهة إقدام بعض الأفراد على إحراق وتدنيس نسخ من القرآان وسط تساهل وسلبية من السلطات في بعض الدول التي تقع فيها هذه الأحداث.

 وشدد الملك في خطاب وجهه بمناسبة انعقاد القمة الـ 15 لمنظمة التعاون الإسلامي التي انطلقت أشغالها يوم السبت بالعاصمة الغامبية بانغول تحت شعار "تعزيز الوحدة والتضامن من خلال الحوار من أجل التنمية المستدامة"، على أنه "لا يخفى عليكم أن مظاهر التعصب والتمييز ونزعات التطرف والإنغلاق ورفض الآخر أضحت متفشية في أوساط رافضة لكل ما له صلة بالأديان السماوية، لاسيما رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ويساورنا قلق بالغ إزاء تصاعد خطاب الكراهية وارتفاع ضحايا هذه الآفة التي تغذي دوامة العنف وعدم الاستقرار وتشكل تهديدا خطيرا للسلم والأمن في العديد من المناطق".

وأوضح الخطاب الملكي الذي تلاه وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، أنه "باستنكار شديد، نستحضر هنا ما شهدته السنوات الأخيرة من إقدام بعض الأفراد على إحراق وتدنيس نسخ من المصحف الشريف، وسط تساهل وسلبية من السلطات الرسمية في بعض الدول التي تقع فيها هذه الأحداث، رغم ما يشكله ذلك من استباحة لمشاعر أكثر من مليار ونصف المليار مسلم".

 وأضاف الملك متسائلا: "متى كانت حرية التعبير هي الإساءة إلى الآخرين وإيذائهم في عقيدتهم ومشاعرهم، وكيف لبعض الدول أن تفتخر بالحماية المطلقة للحريات في وقت يتم فيه توظيف تلك الحريات من أجل إذكاء جذوة الفتنة وهدم جسور التواصل والتفاهم وتقويض أسس العيش المشترك، ليس ازدراء المسلمين والجهل بقيم الإسلام المثلى خير حليف للنزعات الشخصية البئيسة والأجندات السياسية الإقصائية المؤسسة لظاهرة الإسلاموفوبيا؟".

 ودعا محمد السادس إلى اليقظة والحزم والتنسيق لمواجهة هذه التجاوزات المسيئة، بنفس قوة التشبث بمبادئ الحوار والتسامح بين الأديان والثقافات والانفتاح واحترام الآخر، مضيفا أن "ما شهدناه بأسف بالغ من مظاهر معاداة الدين الإسلامي واستغلالها في مزايدات انتخابوية في بعض المجتمعات ما هو إلا صراع جهالات قبل أن يكون صراع حضارات".

 وذكر الملك في خطابه أن يأمل أن يحقق القرار الأممي الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع في 25 أب 2023 بشأن "تعزيز الحوار بين الأديان والثقافات والتسامح في مواجهة خطاب الكراهية" والذي قدمته المملكة المغربية، قفزة نوعية في المجهودات الرامية إلى الحد من ظاهرة التطرف وخطاب الكراهية.

( روسيا اليوم)
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