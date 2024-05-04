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روسيا تدرج زيلينسكي على قائمة المطلوبين.. وكييف ترد

Lebanon 24
04-05-2024 | 14:05
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أعلنت وزارة الخارجية الأوكرانية، أن المعلومات التي تفيد بإدراج الرئيس فولوديمير زيلينسكي، على قائمة المطلوبين في روسيا، تدل على يأس الدولة الروسية ودعايتها.

 جاء ذلك في بيان نشرته الخارجية الأوكرانية السبت تعليقا على إضافة روسيا اسم زيلينسكي ومكان ميلاده وتاريخه إلى قائمة المطلوبين لدى روسيا.

 وقالت الوزارة إن "المعلومات التي أعلنتها وزارة الداخلية الروسية عن إدراج زيلينسكي ضمن ما يسمى بقائمة المطلوبين، هي دليل على يأس الدولة الروسية ودعايتها".

 وذكرت أن قرار المحكمة الجنائية الدولية بشأن اعتقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للاشتباه في ارتكابه جرائم حرب هو قرار حقيقي وأن هذا القرار يمكن تطبيقه في 123 دولة.

 وفي تحديث لقاعدة بيانات وزارة الداخلية الروسية، اطلعت عليه الأناضول السبت، أضيف اسم زيلينسكي ومكان ميلاده وتاريخه إلى القائمة، ليصبح مطلوبا بموجب القانون الجنائي للاتحاد الروسي.

( الأناضول)
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