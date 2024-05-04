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صورة: "كتائب القسام" تنعى 4 من قادتها الميدانيين في الضفة

Lebanon 24
04-05-2024 | 14:35
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نعت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس" 4 من مقاوميها وقادتها الميدانيين في الضفة الغربية، بعد اشتباك مع القوات الإسرائيلية دام أكثر من 15 ساعة في دير الغصون شمال طولكرم.

 وذكرت "كتائب القسام" أنها "تزف 4 من مقاوميها وقادتها الميدانيين في الضفة الغربية، بعد اشتباك مع قوات الاحتلال دام أكثر من 15 ساعة في دير الغصون شمال طولكرم، وهم: تامر فقهاء، علاء شريتح، عدنان سمارة، وآسال بشير بدران".

هذا وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية نقلا عن مصادر أمنية أن القوات الإسرائيلية قتلت خمسة فلسطينيين خلال مداهمة ليلية في بلدة دير الغضون القريبة من مدينة طولكرم بالضفة الغربية، وذلك خلال عملية عسكرية للجيش تخللتها اشتباكات مع عناصر القسام.

( روسيا اليوم)
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