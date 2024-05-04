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هاليفي يوجه رسالة للجيش الإسرائيلي من وسط غزة

Lebanon 24
04-05-2024 | 14:14
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أعلن رئيس هيئة الأركان العامة الإسرائيلية هرتسي هاليفي خلال زيارة لوسط قطاع غزة أن الجيش الإسرائيلي يعمل في الكثير من الساحات ولدينا العديد من المهمات التي يجب تحقيقها.

وزار هاليفي مساء أمس الجمعة وسط قطاع غزة، حيث أجرى تقديرا للموقف وقام بجولة ميدانية يرافقه كل من قائد المنطقة الجنوبية يارون فينكلمان، وقائد الفرقة 99 باراك حيرام وعدد من قادة قوات الاحتياط العاملة وسط قطاع غزة.
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وقال هاليفي "إننا مقبلون على أسبوعين تتخللهما عدة أيام ذات مغزى كبير، وهي تحديدا إحياء ذكرى المحرقة النازية والبطولة اليهودية، ثم بعد أسبوع ذكرى تخليد شهداء جيش الدفاع الإسرائيلي وقوات الأمن وعيد الاستقلال الذي يليه".
وأضاف: "لقد شهدنا خلال العام الحالي العديد من الإصابات في صفوف جيش الدفاع، بالإضافة إلى العديد من المدنيين الذين قُتلوا في الأحداث التي وقعت. إن هذه الحقيقة تجعلنا، بصفة جيش، نتحمل سواء المسؤولية الكبيرة أو عبء التذكار والتفكير الخاص باستخلاص العبر المستقبلية، بمعنى كيفية استجماع القوة نحو المستقبل وضرورة إدراك حقيقة مفادها أن الثمن الذي دفعناه، بالتوازي مع إجراءات استيفاء الدروس اللازمة، هو ثمن يجب علينا الاستعداد لدفعه من أجل البقاء هنا في المستقبل أيضا، حتى تدرك جميع الجهات المعنية المحيطة بنا مدى عزيمتنا وإصرارنا على الوجود هنا".
وتابع: "يعمل جيش الدفاع الإسرائيلي في العديد من الساحات- في الشمال والجنوب ومناطق يهودا والسامرة فيما يخص القوات البرية، بينما تجري العمليات في ساحات أبعد وفي أساليب وطرق متنوعة. إن جيش الدفاع يعمل في ساحات كثيرة ولدينا العديد من المهمات التي يجب تحقيقها في المستقبل. وعليه فإننا بحاجة إلى الصبر والتأني".
وأضاف: "لدينا واجب تجاه المدنيين الذين كانوا قد تركوا منازلهم في 7 تشرين الاول الماضي وجاؤوا للانخراط بجيش الدفاع. لدينا واجب التعامل معهم وتعويضهم ومجازاتهم ومنحهم التقدير والاحترام إلى ما لا نهاية". (RT)
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