الاحتلال يعتقل حارس القنصل اليوناني من كنيسة القيامة

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، السبت، حارس القنصل اليوناني في القدس، بعد الاعتداء عليه أثناء وجوده داخل كنيسة القيامة وسط المدينة.

وأفاد شهود، بأن الشرطة الإسرائيلية دخلت إلى كنيسة القيامة بالقدس واعتقلت الحارس الشخصي للقنصل اليوناني، بعد الاعتداء عليه.

ولم يتسن معرفة سبب الاعتقال تحديدا، إلا أن شهود عيان قالوا إن مناوشات حدثت بين حارس القنصل والشرطة الإسرائيلية.

وفرضت الشرطة قيودا على وصول المسيحيين في البلدة القديمة بالقدس إلى كنيسة القيامة للاحتفال بـ"سبت النور".

وحوّلت الشرطة محيط الكنيسة إلى منطقة عسكرية مغلقة، عبر حواجز اتخذت شكل أطواق عسكرية مركزها الكنيسة.

كما منعت الشرطة دخول المسيحيين من سكان الضفة الغربية، حيث ترفض إصدار تصاريح لدخولهم القدس منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة في تشرين الأول 2023.

( الأناضول)