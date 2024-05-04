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"كارثة تنهي الحرب دون نصر".. سموتريتش يحذر نتنياهو

Lebanon 24
04-05-2024 | 15:49
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قال وزير المالية الإسرائيلي المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، في رسالة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن "صفقة الاستسلام التي تنهي الحرب دون نصر كامل هي كارثة".
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن "وزير المالية بتسلئيل سموتريش وجه رسالة حازمة هذا المساء إلى الحكومة وإلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قبل اتخاذ القرار بشأن صفقة الرهائن واستمرار الحرب".
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وقال سموتريتش: "الحكومة الإسرائيلية لديها تفويض واحد فقط، للأبد!"، مشيرا إلى أن "صفقة الاستسلام التي تنهي الحرب دون تحقيق نصر كامل هي كارثة".

هذا وقالت مصادر مطلعة لقناة "الشرق" إن حماس تتجه للموافقة على المقترح المصري لوقف الحرب في غزة، وذلك بالتزامن مع وجود وفد الحركة في القاهرة.

وفي وقت سابق، قال الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية بيني غانتس، يوم السبت، إن تل أبيب لم تتلق حتى اللحظة أي ردود من حماس على المقترح الأخير بشأن صفقة تبادل الأسرى. (RT)
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