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الهند: مقتل جندي وإصابة 4 في اشتباك بكشمير

Lebanon 24
04-05-2024 | 16:40
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أعلن الجيش الهندي مقتل جندي وإصابة 4 آخرين بجروح، السبت، خلال اشتباك اندلع مع مسلحين في ولاية جامو وكشمير.

 وقالت قيادة القوات الجوية، في بيان، إن اشتباكا اندلع في منطقة بونش التابعة لجامو وكشمير إثر هجوم على موكب عسكري.

 وأشارت إلى أن الجنود في الموكب المكون من عربتين ردوا على الهجوم الذي أدى إلى مقتل أحدهم وإصابة 4 آخرين.

 وذكرت الوزارة أن قواتها أجلت الجنود المصابين من المنطقة، وأطلقت أنشطة بحث وتمشيط ضد منفذي الهجوم المسلح.

 ويطلق اسم "جامو كشمير"، على الجزء الخاضع لسيطرة الهند من إقليم كشمير المتنازع عليه مع باكستان، ويضم جماعات تكافح منذ 1989، ضد ما تعتبره "احتلالا هنديا" لمناطقها.

 ويطالب سكان المنطقة بالاستقلال عن الهند، والانضمام إلى باكستان، منذ استقلال البلدين عن بريطانيا عام 1947، واقتسامهما الإقليم ذي الغالبية المسلمة.

( الأناضول)

 
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