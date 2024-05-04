Advertisement

عربي-دولي

الجيش الإسرائيلي يعلن تصفية أيمن زعرب أحد قادة "لواء رفح" (صورة)

Lebanon 24
04-05-2024 | 16:48
A-
A+
Doc-P-1195544-638504634954239012.jpg
Doc-P-1195544-638504634954239012.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال الجيش الإسرائيلي في بيان مساء يوم السبت إنه قتل أيمن زعرب أحد قادة "لواء رفح" التابع لـ"حركة الجهاد الإسلامي" في فلسطين واثنين آخرين في الحركة إثر غارة جوية استهدفت جنوبي غزة.
وذكر الجيش الإسرائيلي في بيان أن أيمن زعرب أحد قادة "لواء فتح" المسؤول عن هجوم قوة النخبة التابعة "للجهاد الإسلامي" على "كيبوتس صوفا" و"موقع صوفا" العسكري في 7 تشرين الاول.
وأضاف أنه وإلى جانب زعرب، تم القضاء على اثنين آخرين من عناصر "حركة الجهاد الإسلامي" كانا يقيمان في شقته خلال الضربة.
ونشر ال
Advertisement
جيش الإسرائيلي صورة لأيمن زعرب على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "إكس". (RT)
 
 
 

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
01:15 | 2024-05-05
01:08 | 2024-05-05
00:54 | 2024-05-05
00:27 | 2024-05-05
00:22 | 2024-05-05
23:42 | 2024-05-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24