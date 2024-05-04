الجيش الإسرائيلي يعلن تصفية أيمن زعرب أحد قادة "لواء رفح" (صورة)

قال الجيش الإسرائيلي في بيان مساء يوم السبت إنه قتل أيمن زعرب أحد قادة "لواء رفح" التابع لـ"حركة الجهاد الإسلامي" في فلسطين واثنين آخرين في الحركة إثر غارة جوية استهدفت جنوبي غزة.

وذكر الجيش الإسرائيلي في بيان أن أيمن زعرب أحد قادة "لواء فتح" المسؤول عن هجوم قوة النخبة التابعة "للجهاد الإسلامي" على "كيبوتس صوفا" و"موقع صوفا" العسكري في 7 تشرين الاول.

وأضاف أنه وإلى جانب زعرب، تم القضاء على اثنين آخرين من عناصر "حركة الجهاد الإسلامي" كانا يقيمان في شقته خلال الضربة.