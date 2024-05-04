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عربي-دولي

بعدما طعن أحد الأشخاص. الشرطة الاسترالية تقتلُ شابًا متطرفًا

Lebanon 24
04-05-2024 | 23:01
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قتلت الشرطة الإسبانية متطرفا يبلغ من العمر 16 عاما، بعدما أصاب شخصا في هجوم بسكين في غرب أستراليا.

وقال رئيس وزراء أستراليا الغربية روجر كوك للصحافة إن المراهق المسلح بسكين "اندفع" نحو الشرطة وأطلق عليه ضابط النار فأرداه قتيلا.
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وأضاف كوك "وفقا للمعلومات الأولية، تحول الشاب إلى التطرف عبر الإنترنت".

وشهدت أستراليا في نيسان الماضي، هجوما شنه مسلح بسكين داخل مركز تجاري في مدينة سيدني، حيث قتل 5 أشخاص طعنا.(سكاي نيوز عربية)
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