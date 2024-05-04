أزمة داخل الجيش الألماني.. خرقٌ أمنيّ فضح معلومات سرية عنه

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تعرّض موقع خاص باجتماعات الجيش الألماني إلى اختراق أمنيّ معلوماتيّ قد أتاح الوصول إلى معلومات تتعلق بانعقاد ما لا يقل عن ستة آلاف اجتماع للجيش الألماني على منصة "ويبيكس" المخصصة للمؤتمرات عبر الفيديو، وذلك بعد شهرين على تسريبات حول اجتماع عسكري سري عبر الأداة نفسها.وذكر الموقع أنه "كان ممكنا العثور على أكثر من ستة آلاف اجتماع عبر الإنترنت"، بعضها مصنّف على أنه سري ويتناول مواضيع بينها على سبيل المثال صواريخ من طراز "تاوروس" طويلة المدى التي تطالب بها أوكرانيا أو موضوع "ساحة المعركة الرقمية".كما كان من السهل التعرف إلى غرف الاجتماعات الافتراضية المخصصة لأعضاء الجيش الألماني البالغ عددهم 248 ألفا، وذلك بفضل التصميم الإلكتروني الضعيف الذي يفتقر حتى إلى الحماية بكلمة مرور.وأشار الموقع إلى أنه عثر، من بين أمور أخرى، على غرفة الاجتماعات الرقمية الخاصة بقائد القوات الجوية الألمانية إينغو غيرهارتز.كذلك، ذُكِر اسم هذا الأخير في آذار، عندما سُرِّبت محادثة سرية بين ضباط رفيعي المستوى في الجيش الألماني، إذ كان غيرهارتز من بين عسكريين يُزعم أنهم لم يستخدموا الخط المشفر المطلوب على "ويبيكس".وتسبب اعتراض أجهزة الاستخبارات الروسية لهذه المحادثة في فضيحة في ألمانيا، ما وضع البلاد في موقف محرج أمام حلفائها.وبحسب موقع "تسايت أونلاين"، فإن الجيش الألماني لم يعلم بالاختراق الأمني إلا بعد أسئلة وجّهها صحافيون.وأكد متحدث باسم الجيش الألماني لوكالة فرانس برس أنه كانت هناك ثغرة في مواقع "ويبيكس" التابعة للجيش، لكن بمجرد التنبه إلى وجودها، تم العمل على تصحيحها في غضون 24 ساعة. (سكاي نيوز عربية)