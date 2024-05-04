أكثر من نصفها من مانحين صغار.. إليكم كم جمعت حملة ترامب حتى الآن

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قالت الحملة الانتخابية للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب واللجنة الوطنية للحزب الجمهوري السبت إنهما جمعتا أكثر من 76 مليون دولار في نيسان، أكثر من نصفها من مانحين صغار.وتجاوزت الحصيلة الشهرية لجمع التبرعات المبلغ الذي جمعه كل من ترامب، المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأميركية، واللجنة الوطنية للحزب الجمهوري في مارس وكان 65.6 مليون دولار.وقال كريس لاسيفيتا وسوزي وايلز وهما من كبار مستشاري حملة ترامب في بيان "في حين أن نصف الأموال التي تم جمعها تأتي من مانحين صغار، فمن الواضح أن قاعدتنا اكتسبت زخما. الحزب الجمهوري متحد، والناخبون في جميع أنحاء البلاد مستعدون لإقالة جو بايدن وانتخاب دونالد ترامب".وتتفوق الحملة الانتخابية للرئيس جو بايدن المنتمي للحزب الديمقراطي بشكل دائم على حملة ترامب في جمع التبرعات قبل انتخابات الخامس من تشرين الثاني.(سكاي نيوز عربية)