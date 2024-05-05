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عربي-دولي

مدن معزولة وكوارث كبيرة.. حصيلة الفيضانات في البرازيل تتجاوز 50 قتيلا (فيديو)

Lebanon 24
05-05-2024 | 00:54
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أعلنت سلطات ولاية ريو غراندي دو سول البرازيلية أن ما يقرب من 70 ألف شخص غادروا منازلهم بسبب العاصفة التي اجتاحت المنطقة في الأيام القليلة الماضية.

كما لقي أكثر من 55 شخصا حتفهم بسبب الأمطار الغزيرة التي أدت إلى فيضانات وانهيارات أرضية هائلة.
 
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وتجري عمليات إنقاذ السكان في المدن الجنوبية في البرازيل، ومع تفاقم الوضع يسابق المتطوعون الزمن للعثور على الناجين المحاصرين وسط حطام المنازل والجسور والطرق المنهارة.
 
وتعتبر هذه الكارثة البيئية الرابعة من نوعها خلال عام واحد، بعد الفيضانات في تموز وأيلول وتشرين الثاني 2023، والتي أودت بحياة 75 شخصا في المجموع.

المصدر: روسيا اليوم

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