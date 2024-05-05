مدن معزولة وكوارث كبيرة.. حصيلة الفيضانات في البرازيل تتجاوز 50 قتيلا (فيديو)

فيضانات خطيرة تسبب دمارًا في سينيمبو، ريو غراندي دو سول، البرازيل 🇧🇷 أكثر من 400 ملم من الأمطار في بعض الأجزاء ‼️
Rio Grande do Sul, Brazil 🇧🇷 More than 400 mm of rain in some parts.
عبر @Centinela_35
pic.twitter.com/JDO2Jgymc1
— طقس_العالم ⚡️ (@Arab_Storms) April 30, 2024
فيضانات خطيرة تسبب دمارًا في سينيمبو، ريو غراندي دو سول، البرازيل 🇧🇷 أكثر من 400 ملم من الأمطار في بعض الأجزاء ‼️
Rio Grande do Sul, Brazil 🇧🇷 More than 400 mm of rain in some parts.
عبر @Centinela_35
pic.twitter.com/JDO2Jgymc1
تصل مقاطع مروعة من بورتو أليغري، #PortoAlegre عاصمة ولاية ريو غراندي دو سول (RS) جنوب البرازيل، حيث تحدث أسوأ فيضانات في تاريخها بسبب الأمطار الغزيرة.
وقد توفي 58 شخصا ومازال 67 مفقودا، في كارثة "غير مسبوقة". واصبحت العديد من البلدات معزولة، وانهارت الطرق، وتعطلت الاتصالات في… pic.twitter.com/ZMwqF58vyK
— د. حزام بن سعود السبيعي (@DrHuzam) May 4, 2024
تصل مقاطع مروعة من بورتو أليغري، #PortoAlegre عاصمة ولاية ريو غراندي دو سول (RS) جنوب البرازيل، حيث تحدث أسوأ فيضانات في تاريخها بسبب الأمطار الغزيرة.
وقد توفي 58 شخصا ومازال 67 مفقودا، في كارثة "غير مسبوقة". واصبحت العديد من البلدات معزولة، وانهارت الطرق، وتعطلت الاتصالات في… pic.twitter.com/ZMwqF58vyK