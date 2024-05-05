مدن معزولة وكوارث كبيرة.. حصيلة الفيضانات في البرازيل تتجاوز 50 قتيلا (فيديو)

أعلنت سلطات ولاية ريو غراندي دو سول البرازيلية أن ما يقرب من 70 ألف شخص غادروا منازلهم بسبب العاصفة التي اجتاحت المنطقة في الأيام القليلة الماضية.



كما لقي أكثر من 55 شخصا حتفهم بسبب الأمطار الغزيرة التي أدت إلى فيضانات وانهيارات أرضية هائلة.

فيضانات خطيرة تسبب دمارًا في سينيمبو، ريو غراندي دو سول، البرازيل 🇧🇷 أكثر من 400 ملم من الأمطار في بعض الأجزاء ‼️

Rio Grande do Sul, Brazil 🇧🇷 More than 400 mm of rain in some parts.

عبر @Centinela_35

pic.twitter.com/JDO2Jgymc1 — طقس_العالم ⚡️ (@Arab_Storms) April 30, 2024 Advertisement وتجري عمليات إنقاذ السكان في المدن الجنوبية في البرازيل، ومع تفاقم الوضع يسابق المتطوعون الزمن للعثور على الناجين المحاصرين وسط حطام المنازل والجسور والطرق المنهارة.