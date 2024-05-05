بعد تقديم المساعدات العسكرية لأوكرانيا.. البيت الأبيض يعترف بأمر غريب!

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أكد مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جيك سوليفان أن المساعدات الأميركية لن تغير الوضع في أوكرانيا في المستقبل القريب.وأشار سوليفان إلى أنه لا يزال يتوقع نجاح الجيش الروسي في التقدم في أوكرانيا في المستقبل القريب، حسب ما نقلت صحيفة "فاينانشال تايمز".ووفقا له، فإنه ليس من الضروري القيام بهجوم مضاد جديد من قبل أوكرانيا قبل عام 2025.وأكد سوليفان أن القيام بهجوم أوكراني جديد يعتمد إلى حد كبير على موافقة الكونغرس والبيت الأبيض على إرسال حزم مساعدات جديدة.وأوضح سوليفان إلى أن المساعدات التي تلقتها كييف ستساعدها على تثبيت نقاطها على الجبهة وستمهد الطريق لأعمال قتالية قادمة.(روسيا اليوم)