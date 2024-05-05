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بوتين يحضر قداس عيد القيامة في موسكو (صورة)

Lebanon 24
05-05-2024 | 02:24
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حضر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وعشرات آخرون في موسكو قداس عيد القيامة اليوم الأحد الذي ترأسه رئيس الكنيسة الأرثوذكسية الروسية البطريرك كيريل وهو مؤيد قوي للزعيم الروسي والحرب في أوكرانيا.
ورسم الرئيس الروسي علامة الصليب على صدره عدة مرات خلال القداس الذي بدأ في وقت متأخر من مساء أمس السبت واستمر حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد. وعندما قال البطريرك كيريل "المسيح قام" رد بوتين مع الآخرين قائلا "حقا قام"، لكنه لم يدل بأي كلمات أو تعليقات أخرى خلال القداس.
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وذكرت وكالة تاس للأنباء أن البطريرك صلى أثناء القداس من أجل حماية "الحدود المقدسة" لروسيا وعبر عن أمله في أن ينهي الرب "الصراع الداخلي" بين روسيا وأوكرانيا.
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المصدر: أ.ف.ب
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