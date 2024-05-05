الأولى منذ 2019.. جولة سياسية للرئيس الصيني في أوروبا

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يصل الرئيس الصيني شي جينبينغ إلى باريس، الأحد، حيث يعتزم نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون الدعوة إلى "المعاملة بالمثل" في مجال التجارة والبحث عن حل لحرب أوكرانيا، بينما يواصل الضيف إظهار دعمه لروسيا، كما سيكون له جولة من الأربعاء إلى الجمعة في كل من صربيا والمجر.ومن المقرر أن يكون في استقبال رئيس الصين، رئيس الوزراء الفرنسي غابرييل أتال في مطار أورلي في باريس.وصباحا، تنضم رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين إلى الرئيسين الفرنسي والصيني في قصر الإليزيه، في جلسة يتوقع أن تثار خلالها النزاعات التجارية.وبعد الظهر، ينظم حفل استقبال رسمي للرئيس الصيني بحفاوة بالغة في قصر ليزانفاليد، وقبل مأدبة في الإليزيه، يلتقي ماكرون وشي وجها لوجه في اجتماع ذي طابع سياسي، ثم يتحدثان أمام الصحافة.ويعتزم الرئيس الفرنسي أن يطلب من الصينيين دعم "هدنة أولمبية"، لتعليق "كل" النزاعات خلال دورة ألعاب باريس هذا الصيف. (سكاي نيوز عربية)