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تزامنا مع اتهامات لنتنياهو بعرقلة صفقة الأسرى.. احتجاجات إسرائيلية تجتاح تل أبيب

Lebanon 24
05-05-2024 | 04:45
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خرج مئات المحتجين الإسرائيليين، مساء السبت، في مظاهرات حاشدة وسط تل أبيب، تزامنا مع اتهامات وجهتها حركة حماس لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بعرقلة المفاوضات وإفشال جهود الهدنة.

وأغلق عشرات المحتجين الإسرائيليين شارع أيلون وسط تل أبيب، للمطالبة بالإفراج عن الأسرى في غزة، فيما اعتقلت قوات الاحتلال عددا من المتظاهرين من مدينة القدس المحتلة.
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وفي السياق ذاته، طالب مئات المتظاهرين الإسرائيليين في مدينة حيفا المحتلة، بإجراء انتخابات مبكرة، وإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة.

وباتت هذه الاحتجاجات تخرج بشكل يومي، لمطالبة نتنياهو بالإسراع بالتوصل إلى اتفاق مع الفصائل الفلسطيني في غزة، وإجراء انتخابات مبكرة.(عربي21)
المصدر: عربي21
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