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عربي-دولي

سيارة اصطدمت ببوابة البيت الأبيض.. وهذا مصير السائق

Lebanon 24
05-05-2024 | 05:30
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أعلنت السلطات الأميركية وفاة رجل، بعد أن اصطدمت سيارة كان يقودها ببوابة البيت الأبيض مساء السبت.

وذكر جهاز الخدمة السرية الأميركي في بيان، أنه عثر على السائق ميتا داخل السيارة، بعد الحادث الذي وقع عند البوابة الخارجية للبيت الأبيض.
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وقال الجهاز إنه نفذ عدة بروتوكولات أمنية، وإنه لا يوجد أي تهديد على البيت الأبيض.

لم يتسن لوكالة "أسوشيتد برس" التعرف على هوية سائق السيارة حتى الآن.

وقال جهاز الخدمة السرية إنه سيواصل التحقيق في الحادث، بمشاركة شرطة واشنطن. (سكاي نيوز عربية) 
 
الحادث وقع مساء السبت بالتوقيت المحلي
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