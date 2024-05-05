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عربي-دولي

بعد أكثر من أسبوعين.. إسرائيل تعترف بشن "هجوم أصفهان"

Lebanon 24
05-05-2024 | 05:56
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أعلنت وزيرة المواصلات الإسرائيلية عضو مجلس الوزراء الأمني ميري ريجيف، مسؤولية إسرائيل عن الهجوم على إيران الذي وقع في نيسان الماضي، في أول اعتراف رسمي إسرائيلي بالواقعة.

وقالت ريجيف في تصريحات تلفزيونية ليل السبت، إن "إسرائيل هاجمت إيران ردا على الهجوم بالصواريخ والطائرات المسيّرة الإيرانية على إسرائيل".
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وكانت الوزيرة تتحدث عن الهجوم على قاعدة جوية في أصفهان يوم 19 نيسان الماضي، الذي تجنبت إسرائيل حتى الآن الاعتراف رسميا بشنه، رغم أن ذلك كان معروفا ضمنيا.

وذكرت الوزيرة: "جاء ردنا برسالة تلقتها إيران والعالم، مفادها أن إسرائيل ليست حمقاء".
 
وتابعت في مقابلة مع القناة 14 الإسرائيلية اليمينية: "نجحنا في اعتراض عمليات الإطلاق من إيران، وستظل القصة تُروى حول ما كان سيحدث لو هبط (أحد صواريخها أو طائراتها المسيّرة) في إسرائيل".

وعندما سئلت الوزيرة عن أن الحكومة وافقت على "رد معتدل" على أول هجوم إيراني مباشر على إسرائيل، قالت إن "الرد حدث وتم تسليم الرسالة".

وأضافت: "علينا الآن أن نتصرف بمسؤولية ونرى كيف سنتمكن في نهاية المطاف من إدارة كل الجبهات، في حين أن غزة وعودة الرهائن والقضاء على حماس هي المعارك الرئيسية. إيران والعالم يفهمان أن إسرائيل ليست حمقاء". (سكاي نيوز عربية) 
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