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عربي-دولي

اليوم... الأرض على موعد مع ظاهرة فلكية مميزة

Lebanon 24
05-05-2024 | 06:05
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تشهد الكرة الأرضية ظاهرة "شهب إيتا الدلويات"، وهي عبارة عن اقتران القمر مع كوكب المريخ قبل شروق شمس اليوم الأحد.

وتستمر زخة "شهب إيتا الدلويات" اليوم الأحد وغداً الاثنين.

وتعتبر زخة "شهب إيتا الدلويات" إحدى زختين على مدار العام يسببها مذنب هالي الشهير عندما تمرّ الأرض في نفايات وبقايا هذا المذنب.
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أما الزخة الثانية فهي زخة "شهب الجباريات" التي تأتي في تشرين الاول من كل عام. (العربية)

عربي-دولي

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