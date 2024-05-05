Advertisement

عربي-دولي

البرهان شارك في مراسم دفن نجله في تركيا (فيديو)

Lebanon 24
05-05-2024 | 06:21
A-
A+
Doc-P-1195681-638505122127331088.jpg
Doc-P-1195681-638505122127331088.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
شارك رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، في مراسم دفن نجله محمد، الذي توفي في أنقرة الجمعة الماضية بعد تأثره بإصابته جراء حادث مروري.

ووثقت كاميرا أحد المشاركين في الجنازة البرهان وهو يدفن ابنه محمد، في مقبرة في العاصمة التركية أنقرة. (روسيا اليوم)
 
 
Advertisement
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:43 | 2024-05-05
10:29 | 2024-05-05
10:09 | 2024-05-05
10:00 | 2024-05-05
09:52 | 2024-05-05
09:33 | 2024-05-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24