البرهان شارك في مراسم دفن نجله في تركيا (فيديو)

شارك رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، في مراسم دفن نجله محمد، الذي توفي في أنقرة الجمعة الماضية بعد تأثره بإصابته جراء حادث مروري.



ووثقت كاميرا أحد المشاركين في الجنازة البرهان وهو يدفن ابنه محمد، في مقبرة في العاصمة التركية أنقرة. (روسيا اليوم)