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عربي-دولي

إنفجار يهزّ سوريا... ومعلومات عن استهداف شخصيّة من "الحزب"

Lebanon 24
05-05-2024 | 06:32
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أفادت "سكاي نيوز"، عن انفجار سيارة مفخخة في مدينة الحسكة، شمال شرقي سوريا.
 
 
وكشفت أنّ عنصراً من "حزب الله"، أُصيب في الإنفجار.
 
 
 
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