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الحكومة الإسرائيلية تقرر وقف عمل قناة الجزيرة

Lebanon 24
05-05-2024 | 06:50
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قررت حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالإجماع، الأحد، وقف عمل شبكة الجزيرة التلفزيونية القطرية في إسرائيل، ولم يحدد بيان صادر عن الحكومة توقيت دخول القرار حيز التنفيذ.

وجاء تصويت مجلس الوزراء بعد أن أقر الكنيست الإسرائيلي مشروع قانون يسمح بالإغلاق المؤقت في إسرائيل لمحطات البث الأجنبية التي تعتبر تهديدا للأمن القومي خلال الحرب على حركة حماس في غزة.
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وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي إن حكومته صوتت لصالح إغلاق مكاتب الجزيرة المملوكة لقطر بسبب توترات مع الشبكة الإخبارية.
 
وجاء التصويت وسط توتر شديد في العلاقات بين إسرائيل والشبكة الإعلامية، والتي ساءت خلال الحرب على حركة حماس الفلسطينية. (سكاي نيوز عربية) 
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