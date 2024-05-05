الحكومة الإسرائيلية تقرر وقف عمل قناة الجزيرة

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قررت حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالإجماع، الأحد، وقف عمل شبكة الجزيرة التلفزيونية القطرية في إسرائيل، ولم يحدد بيان صادر عن الحكومة توقيت دخول القرار حيز التنفيذ.وجاء تصويت مجلس الوزراء بعد أن أقر الكنيست الإسرائيلي مشروع قانون يسمح بالإغلاق المؤقت في إسرائيل لمحطات البث الأجنبية التي تعتبر تهديدا للأمن القومي خلال الحرب على حركة حماس في غزة.وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي إن حكومته صوتت لصالح إغلاق مكاتب الجزيرة المملوكة لقطر بسبب توترات مع الشبكة الإخبارية.