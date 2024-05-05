آخر تصريح لنتنياهو: هذا شرطنا لوقف إطلاق النار في غزة

وأضاف نتنياهو: "لا يُمكن لإسرائيل قبول مطالب "حماس" بإنهاء الحرب وسحب القوات من غزة، وترك الحركة في السلطة".

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وأضاف: "إسرائيل لن تقبل شروطا تصل إلى حدّ الاستسلام، وستُواصل القتال حتى تحقيق أهداف الحرب".

قال رئيس الحكومة الإسرائيليّ بنيامين نتنياهو، إنّ "إسرائيل مستعدّة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة مقابل إطلاق المحتجزين".