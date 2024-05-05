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آخر تصريح لنتنياهو: هذا شرطنا لوقف إطلاق النار في غزة

Lebanon 24
05-05-2024 | 06:55
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قال رئيس الحكومة الإسرائيليّ بنيامين نتنياهو، إنّ "إسرائيل مستعدّة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة مقابل إطلاق المحتجزين".
 
 
وأضاف نتنياهو: "لا يُمكن لإسرائيل قبول مطالب "حماس" بإنهاء الحرب وسحب القوات من غزة، وترك الحركة في السلطة".
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وأضاف: "إسرائيل لن تقبل شروطا تصل إلى حدّ الاستسلام، وستُواصل القتال حتى تحقيق أهداف الحرب".
 
 
 
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