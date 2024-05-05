منسّقة أزياء أطفال الأمير ويليام وكيت ميدلتون تكشف: "يعيشان الجحيم"

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كشفت مصممة الأزياء أمايا أريتا تفاصيل جديدة من الحياة الشخصية في العائلة الملكية بين الأمير ويليام وكيت ميدلتون، عقب تشخيص إصابة الأخيرة بالسرطان.وقالت أريتا التي نسّقت العديد من الإطلالات للأمير جورج والأميرة شارلوت والأمير لويس: "أنا حزينة في هذه اللحظة. أعتقد أنهم يمرون بالجحيم. آمل أن يعودوا. إنه أمر شخصي حقًا".وأضافت لصحيفة "تليغراف": "المرة الأولى التي أدركت فيها أن الأمير جورج يرتدي تصاميمي، كنت في ويتروز وشاهدت صورته على غلاف مجلة Hello!. لقد كانت تلك لحظة كبيرة لأنهم كانوا يأتون إلينا، لكنك لا تعرف أبدًا ما إذا كانوا سيرتدونها بالفعل".وتابعت: "تصميم ملابس أفراد العائلة المالكة يمنحني الكثير من الفخر، فأنا أهتم حقًا بمظهرهم". (لها)