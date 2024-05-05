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عربي-دولي

قرية أوكرانية جديدة "مهمة" في قبضة روسيا

Lebanon 24
05-05-2024 | 07:34
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أعلنت روسيا، الأحد، بأن قواتها المسلحة سيطرت على قرية أوتشيرتين في منطقة دونيتسك في شرق أوكرانيا، في الحلقة الأخيرة ضمن سلسلة المكاسب الميدانية الصغيرة التي تحققها موسكو.

وبعدما سيطرت على منطقة أفدييفكا الصناعية القريبة في فبراير، استفادت روسيا من تفوقها العسكري بسبب عدد جنودها وأسلحتها فحققت تقدّما على عدة كيلومترات ضمن مناطق أوكرانية.
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وقالت وزارة الدفاع إن القوات الروسية "حررت بالكامل قرية أوتشيرتين في جمهورية دونيتسك الشعبية".

وتقع أوتشيرتين على بعد نحو 15 كيلومترا شمال غرب أفدييفكا. (سكاي نيوز عربية) 
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