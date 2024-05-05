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عربي-دولي

قلبها لم يتحمل.. مأساة في مدينة ملاه

Lebanon 24
05-05-2024 | 08:01
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حادثة مؤسفة شهدتها مدينة ملاهٍ شهيرة في منطقة "6 أكتوبر" التابعة لمحافظة الجيزة المصرية، الأحد، حيث توفيت شابة داخل لعبة "قطار الموت".

وتلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة بلاغاً بوفاة شابة في مدينة الملاهي. وعلى الفور انتقلت إلى مكان الواقعة.
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وتبين أن الشابة، البالغة 22 عاماً، فقدت وعيها في القطار مع أصدقائها، فقام العامل بإيقاف اللعبة في الحال، وتم نقلها إلى المستشفى فاقدة للوعي تماماً، واتضح توقف عضلة قلبها، وفق وسائل إعلام محلية.

وقد أجرى الأطباء عمليات إنعاش للقلب إلا أن الشابة لم تستجب وتوفيت في الحال. (العربية) 

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