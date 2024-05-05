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مسؤول أميركي يكشف: إسرائيل دمرت 40 بالمئة من مسيّراتها بالخطأ

Lebanon 24
05-05-2024 | 08:24
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كشف مسؤول في مشاة البحرية الأميركية أن الجيش الإسرائيلي يسقط عدداً كبيراً من طائراته من دون طيار خلال العمليات العسكرية، مشيراً إلى أنه دمّر 40% من أنظمته الجوية غير المأهولة.

وأوضح أن "الشيء المثير للاهتمام الذي يأتي من إسرائيل، هو أن 40%، من الطائرات من دون طيار التي دمرتها إسرائيل هي أمثلة على "نيران صديقة".
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وأثناء مناقشة الأسباب المحتملة لهذا العدد من الطائرات من دون طيار الصديقة التي تم إسقاطها، قال برودن: "بينما تنخرط إسرائيل في غزة، وهم على خط المواجهة، فإنهم يرون طائرة من دون طيار صغيرة؛ فماذا سيفعلون إذا لم يتم تحديدها؟ هل سيسقطونها على الفور؟

وقال برودن إن هذا هو مسار العمل الافتراضي لأن الوقت الذي يمكن فيه اكتشاف طائرة بدون طيار والوقت الذي يمكنها فيه تنفيذ هجوم يتم قياسه عادةً بالثواني، وفق "ذا جوروزاليم بوست". (العربية)
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