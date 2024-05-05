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بن غفير لنتنياهو: ادخل رفح الآن

Lebanon 24
05-05-2024 | 09:06
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وسط ضغوط متزايدة على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لعدم عقد صفقة أسرى مع حركة حماس، خاطب وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، نتنياهو قائلاً "اذهب إلى رفح الآن!"
 
وأضاف في تغريدة، اليوم الأحد، عبر منصة "إكس": "لم نهاجم غزة واستقبلنا السابع من تشرين الأول... لم نهاجم بشكل سريع وتلقينا هجوماً دقيقاً... نتنياهو اذهب إلى رفح الآن!".

جاءت تغريدة الوزير الإسرائيلي تزامناً مع تصريحات لرئيس الوزراء الإسرائيلي أكد فيها أن إسرائيل لا يمكن أن تقبل مطالب حماس بإنهاء الحرب وسحب القوات الإسرائيلية من غزة، معتبراً أن القبول بمثل تلك المطالب يعني الموافقة على بقاء الحركة في السلطة.

وأكد أن "الانصياع لمثل هذه المطالب يمهد الطريق ثانية لتهديد الإسرائيليين في المستوطنات المحيطة بغزة، وفي الجنوب، وكل أنحاء البلاد".

كذلك اعتبر أن الموافقة على مطالب حماس يعني أن حدوث هجوم ثانٍ مشابه لما وقع في السابع من تشرين الأول مسألة وقت ليس إلا"، وفق قوله. (العربية) 
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