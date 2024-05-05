الحكومة المصرية تكشف عن موعد عودة تخفيف أحمال الكهرباء

صرح المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء المصري، بأنه تم وقف تنفيذ خطة تخفيف أحمال الكهرباء عن الكنائس خلال الأعياد.



وأشار الحمصاني إلى أنه من المقرر أن تستأنف الحكومة خطتها بعودة انقطاع الكهرباء من جديد اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل، بعد انتهاء الأجواء الاحتفالية للمصريين والأقباط في عيد القيامة المجيد. (روسيا اليوم)

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