ثاني هزة أرضيّة تضرب روسيا اليوم... ما هي قوّتها؟

ضربت هزة أرضية ثانية منطقة سونزنسكي في إنغوشيا، وبلغت قوتها 3.6 على مقياس ريختر.



ووفقا للإدارة الإقليمية لوزارة الطوارئ الروسية، لم يتم تسجيل أي إصابات أو أضرار.



وفي صباح اليوم الأحد، وقعت هزة أرضية في إقليم منطقة سونزنسكي على عمق 12 كيلومترا بقوة 2.6 على مقياس ريختر، ولم يتم تسجيل أي أضرار أو إصابات. (روسيا اليوم)

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