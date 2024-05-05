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عربي-دولي

دولة أوروبية تؤكد عدم اعتزامها تزويد أوكرانيا بالأسلحة

Lebanon 24
05-05-2024 | 10:29
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صرحت الرئيسة السويسرية، فيولا أمهيرد، أن سويسرا لن تزود أوكرانيا بالأسلحة، وإن قانون "حالة الطوارئ" لا ينطبق في هذه الحالة.
 
وأجابت أمهيرد عن سؤال حول ما إذا كان بإمكان سويسرا إمداد أوكرانيا بالأسلحة بهذه الطريقة: "لم تتم مناقشة قانون الطوارئ. لا يمكن تفعيل الحق في الطوارئ إلا في حالات الضرورة القصوى، كما هو الحال خلال أزمة "كوفيد-19"، ويناقش البرلمان حاليًا تعديل قانون المعدات العسكرية".
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وأضافت في مقابلة صحيفة "بليك" السويسرية أن سويسرا ستواصل شراء الذخيرة، على الرغم من نقص المخزون في أوروبا واحتياجات أوكرانيا.

وأشارت أمهيرد إلى أنه "يتعين علينا أن نساهم في أمن أوروبا. ولهذا السبب سنواصل شراء الأسلحة". (سبوتنيك) 
 
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