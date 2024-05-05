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إحتراق كنيسة في رومانيا بسبب شمعة... هل من إصابات؟

Lebanon 24
05-05-2024 | 10:43
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أعلنت هيئة الطوارئ في مقاطعة ألبا الرومانية أن كنيسة خشبية احترقت بالكامل بسبب شمعة "سقطت سهوا"، دون وقوع إصابات.

وقالت الهيئة في بيان: "أخبرنا القائم على رعاية الكنيسة في قرية غيونكاني، في بلدة أونتريغالد، أن الكنيسة احترقت بالكامل والسبب المحتمل للحريق هو شمعة مضاءة تركت دون مراقبة". (روسيا اليوم)
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