إحتراق كنيسة في رومانيا بسبب شمعة... هل من إصابات؟

أعلنت هيئة الطوارئ في مقاطعة ألبا الرومانية أن كنيسة خشبية احترقت بالكامل بسبب شمعة "سقطت سهوا"، دون وقوع إصابات.



وقالت الهيئة في بيان: "أخبرنا القائم على رعاية الكنيسة في قرية غيونكاني، في بلدة أونتريغالد، أن الكنيسة احترقت بالكامل والسبب المحتمل للحريق هو شمعة مضاءة تركت دون مراقبة". (روسيا اليوم)

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