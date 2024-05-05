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إقتصاد

إيرادات الميزانية السعودية تتخطى 78 مليار دولار

Lebanon 24
05-05-2024 | 10:52
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أعلنت وزارة المالية السعودية تسجيل الميزانية إيرادات في الربع الأول من 2024 بلغت قيمتها 293.4 مليار ريال أيّ 78.2 مليار دولار، فيما تم تسجيل مصروفات بقيمة 305.8 مليار ريال.

وقالت وزارة المالية السعودية في بيان، إن الإيرادات النفطية خلال الربع الأول من العام الجاري بلغت 181.922 مليار ريال، فيما بلغت الإيرادات غير النفطية 111.5 مليار ريال.
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وأضافت أن إجمالي إيرادات السعودية بلغ 293.433 مليار ريال في الربع الأول، بينما بلغ الإنفاق العام 305.820 مليار ريال. (سكاي نيوز)

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