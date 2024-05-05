وقف بث قناة الجزيرة في إسرائيل بشكل كامل (صورة)

دخل قرار إغلاق قناة الجزيرة باللغتين العربية والأجنبية حيز التنفيذ بعد ساعات على إعلان الحكومة الإسرائيلية إغلاق القناة القطرية في الدولة العبرية لمدة 45 يوما قابلة للتمديد.
وبعد ظهر الأحد تحولت الشاشة إلى اللون الأسود مع رسالة باللغة العبرية تفيد بأن البث "متوقف في إسرائيل" وفق ما رصدته وكالة فرانس برس.
وعلق مزودو الخدمات التلفزيونية عبر الأقمار الاصطناعية والكابل في إسرائيل بث قناة الجزيرة في أعقاب قرار الحكومة وقف عملها.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الاتصالات الإسرائيلية أن الشرطة داهمت مكتب قناة "الجزيرة" في القدس، بعد قرار الحكومة إغلاق القناة المملوكة لقطر.
وأظهر مقطع مصور متداول على الإنترنت أفرادا بملابس مدنية يفككون معدات التصوير بغرفة في أحد الفنادق، وقال مصدر الجزيرة إن الفندق يقع في القدس الشرقية.
وقررت حكومة نتنياهو وقف عمل شبكة الجزيرة في إسرائيل لحين انتهاء حرب غزة، معتبرة أن الشبكة تشكل تهديدا للأمن القومي.
بدورها، نددت الجزيرة في بيان بالقرار الإسرائيلي ووصفته بأنه "فعل إجرامي".
وقالت الجزيرة: "قمع إسرائيل للصحافة الحرة للتستر على جرائمها بقتل الصحفيين واعتقالهم لم يثننا عن أداء واجبنا".
أضافت: "نجدد نفينا القاطع لادعاءات إسرائيل الواهية بشأن خرقنا الأطر المهنية الضابطة للعمل الإعلامي".
وأكّدت "أننا سنسلك كل السبل أمام المنظمات الدولية والقانونية من أجل حق الجمهور في المعرفة". (سكاي نيوز عربية)