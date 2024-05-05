وقف بث قناة الجزيرة في إسرائيل بشكل كامل (صورة)

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وبعد ظهر الأحد تحولت الشاشة إلى اللون الأسود مع رسالة باللغة العبرية تفيد بأن البث "متوقف في إسرائيل" وفق ما رصدته وكالة فرانس برس.وعلق مزودو الخدمات التلفزيونية عبر الأقمار الاصطناعية والكابل في إسرائيل بث قناة الجزيرة في أعقاب قرار الحكومة وقف عملها.وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الاتصالات الإسرائيلية أن الشرطة داهمت مكتب قناة "الجزيرة" في القدس، بعد قرار الحكومة إغلاق القناة المملوكة لقطر.وأظهر مقطع مصور متداول على الإنترنت أفرادا بملابس مدنية يفككون معدات التصوير بغرفة في أحد الفنادق، وقال مصدر الجزيرة إن الفندق يقع في القدس الشرقية.وقررت حكومة نتنياهو وقف عمل شبكة الجزيرة في إسرائيل لحين انتهاء حرب غزة، معتبرة أن الشبكة تشكل تهديدا للأمن القومي.