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عربي-دولي

إشارات سلبية.. وفد حماس يُغادر القاهرة وسط مفاوضات معقّدة

Lebanon 24
05-05-2024 | 11:35
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أعلنت حركة حماس في بيان رسمي، الأحد، عن انتهاء جولة مباحثات هدنة غزة في القاهرة، مشيرة إلى مغادرة الوفد القاهرة الليلة للتشاور مع قيادة الحركة.

وذكر البيان: "وفد الحركة قد سلم الوسطاء في مصر وقطر رد الحركة، حيث جرت معهم نقاشات معمقة وجادة".
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وتابع: "تؤكد الحركة تعاملها بكل إيجابية ومسؤولية، وحرصها وتصميمها على الوصول لاتفاق يلبي مطالب شعبنا الوطنية، وينهي العدوان بشكل كامل، ويحقق الانسحاب من كامل قطاع غزة وعودة النازحين وتكثيف الإغاثة وبدء الإعمار وإنجاز صفقة تبادل الأسرى".

وفي وقت سابق، قال مسؤول إسرائيلي السبت إن حركة حماس "تعرقل إمكان التوصل إلى اتفاق" تهدئة في غزة بإصرارها على وقف الحرب في القطاع. (سكاي نيوز عربية)
المصدر: سكاي نيوز عربية
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