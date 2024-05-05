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عربي-دولي
بسبب رفح.. أميركا تعلّق شحنة أسلحة لإسرائيل لأوّل مرة
Lebanon 24
05-05-2024
|
12:00
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أوقفت إدارة الرئيس جو بايدن الأسبوع الماضي شحنة ذخيرة أميركية الصنع إلى إسرائيل.
وقال مسؤولان لموقع "أكسيوس" أن هذا الأمر أثار مخاوف جدية داخل الحكومة الإسرائيلية، وجعل المسؤولين يتدافعون لفهم السبب، فيما رفض البيت الأبيض التعليق.
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يشار إلى أن هذه المرة الأولى منذ هجوم 7 تشرين الاول التي توقف فيها الولايات المتحدة شحنة أسلحة كانت متجهة إلى الجيش الإسرائيلي.
ووفق "أكسيوس"، تشعر إدارة بايدن بقلق بالغ من أن تغزو إسرائيل مدينة رفح، الواقعة في أقصى جنوب قطاع غزة والمكتظة بأكثر من 1.5 مليون فلسطيني.
وكان نتنياهو قد أكد، الثلاثاء، أن الجيش الإسرائيلي سيشن هجوماً برياً في رفح "مع أو من دون" هدنة مع حركة حماس في غزة. (العربية)
المصدر:
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