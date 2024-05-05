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عربي-دولي
تكلّمَ عن الرهائن الفرنسيين مع حماس.. طلب من ماكرون لـ"نتنياهو"
Lebanon 24
05-05-2024
|
12:44
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دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأحد، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى "استكمال" المفاوضات مع حماس للتوصل إلى هدنة في قطاع غزة والإفراج عن الرهائن لدى الحركة الفلسطينية، حسبما أورد قصر الإليزيه في بيان.
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وأشارت الرئاسة الفرنسية إلى أن ماكرون "حثّ" نتنياهو"في اتصال هاتفي" على "استكمال المفاوضات التي قد تؤدي إلى تحرير الرهائن وحماية المدنيين من خلال وقف لإطلاق النار وخفض التصعيد الإقليمي".
وأضاف البيان: "ذكّر رئيس الجمهورية بأولويتنا المتمثلة بتحرير كل الرهائن وخصوصًا مواطنيننا الثلاثة أوهاد ياحالومي وعوفر كالديرون وأوريون هيرنانديز".
وتابع: "تدعم فرنسا بشكل كامل جهود الوساطة الجارية. لم يعد ممكنا إخضاع مصير فلسطينيي غزة أكثر من ذلك للأنشطة الإرهابية التي تقوم بها حماس، ويجب أن تتوقف العمليات الإسرائيلية".
وذكر البيان أن ماكرون جدّد "معارضته الصارمة لهجوم إسرائيلي محتمل على رفح والحاجة الملحة لضمان دخول كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية عبر كل المعابر إلى قطاع غزة". (سكاي نيوز عربية)
المصدر:
سكاي نيوز عربية
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