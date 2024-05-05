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بهدوء ودون اعتقالات.. تفكيك مخيم المحتجين بجامعة ساوث كاليفورنيا

Lebanon 24
05-05-2024 | 14:38
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أعلنت شرطة لوس أنجلوس عدم إلقاء القبض على أحد عندما أخلت، الأحد، مخيما لمحتجين مؤيدين للفلسطينيين في جامعة ساوث كاليفورنيا.

وقالت الشرطة في بيان إنه بعد أن طلبت جامعة ساوث كاليفورنيا المساعدة، اقتحمت الشرطة المخيم في الخامسة صباحا تقريبا بالتوقيت المحلي (12:00 بتوقيت غرينتش) وبدأت في إزالة الخيام بينما غادر الطلاب المكان في هدوء.
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وقال بيان للشرطة نقلته صحيفة لوس أنجلوس تايمز إن شرطة الحرم الجامعي لجامعة ساوث كاليفورنيا، وضباط شرطة لوس أنجلوس، الذين ارتدوا معدات مكافحة الشغب أخلوا المخيم وسط الحرم الجامعي.

وأكد متحدث باسم الجامعة أنه لم يتم الإبلاغ عن أي اعتقالات ولم تندلع أعمال عنف خلال "إزالة المخيم غير القانوني".

وقالت الصحيفة إنه عند حوالي الساعة 4:17 صباحا، أصدرت جامعة ساوث كاليفورنيا تنبيها يفيد بوصول شرطة لوس أنجلوس وإنه يجب على الأشخاص مغادرة المخيم بوسط الحرم الجامعي. ومنح المسؤولون المحتجين خيار المغادرة أو إلقاء القبض عليهم، وبالفعل غادرت مجموعة مكونة من حوالي 30 متظاهرا.

وهتف المتظاهرون "فلسطين حرة حرة" وقرعوا الطبول وقت الإخلاء، بينما كانت المروحيات تحلق في سماء المنطقة. وبحلول الساعة السادسة صباحا، بدت منطقة المخيم فارغة وهادئة.

وتأهبت جامعات أخرى، تنظم، الأحد، حفلات تخرج، لمواجهة مزيد من الاحتجاجات بعد إلقاء الشرطة القبض على العشرات السبت.

ويحتشد طلاب بعشرات الجامعات في أنحاء مختلفة بالولايات المتحدة، احتجاجا على الحرب المستمرة منذ نحو 7 أشهر في قطاع غزة، ويطالبون جامعاتهم بسحب استثماراتها من الشركات التي تدعم الحكومة الإسرائيلية.
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