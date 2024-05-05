ترامب يوجه اتهامات جديدة لبايدن

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أفاد تسجيل صوتي استمعت إليه وسائل إعلام أميركية بأن المرشح الرئاسي الجمهوري، دونالد ترامب، اتهم منافسه الديمقراطي الرئيس، جو بايدن، بقيادة إدارة "من شرطة الغستابو" في خطاب خاص لمانحين، هاجم فيه أيضا مسؤولي ادعاء شاركوا في توجيه اتهامات جنائية له.وكانت "غستابو" الشرطة السرية في ألمانيا النازية والبلاد الأوروبية التي أحتلتها ألمانيا. وجاء التشبيه من ترامب خلال اجتماع مع مانحين مساء السبت بمنتجعه مارالاغو في بالم بيتش بولاية فلوريدا.وتثير خطابات ترامب اتهامات له بالميول الفاشية من جماعات الحقوق المدنية وغيرها من المنتقدين.وجاءت التعليقات بعد أن كرر ترامب شكواه من أن لوائح الاتهام المتعددة ضده ذات دوافع سياسية.وأنهى الرئيس السابق لتوه محاكمة في نيويورك على مدى 11 يوما اتُهم خلالها بتزوير سجلات تجارية للتغطية على مبلغ 130 ألف دولار دفعها لنجمة أفلام إباحية لإسكاتها.وقال ترامب، بحسب تسجيل صوتي استمعت إليه صحيفتا "نيويورك تايمز" و"واشنطن بوست"، "هؤلاء الأشخاص يديرون إدارة غستابو ... وهذا هو الشيء الوحيد الذي يمتلكونه. وهي الطريقة الوحيدة التي سيفوزون بها، بحسب اعتقادهم، (لكنها) في الواقع ستؤدي إلى نهايتهم. لكن هذا الأمر لا يزعجني".ولم ترد حملة ترامب على طلب للتعليق على هذه التصريحات.ويواجه الرئيس السابق، الذي تولى منصبه من عام 2017 إلى عام 2021، مجموعة من المشكلات القانونية في قضايا جنائية ومدنية بينما يسعى للفوز مجددا بالرئاسة الأميركية في الانتخابات المقررة في الخامس من تشرين الثاني. وينفي ترامب ارتكاب أي مخالفات في جميع القضايا.ترامب الذي يواجه 88 تهمة جنائية في 4 قضايا منفصلة على مستوى الولايات والقضايا الفدرالية، جعل الهجمات على المدعين العامين جزءا أساسيا من محاولته العودة إلى البيت الأبيض وادعى مرارا وتكرارا أنه ضحية للنظام القانوني، بحسب "واشنطن بوست"وهاجم بايدن في نوفمبر، ترامب لاستخدامه كلمة "الحشرات" للإشارة إلى خصومه السياسيين، قائلا إنها تعكس لغة ألمانيا النازية.وقال المتحدث باسم حملة بايدن، جيمس سينغر، في بيان "يدلي ترامب مرة أخرى بتعليقات حقيرة ومهينة بشأن المحرقة، بينما يهاجم في الوقت نفسه سلطات إنفاذ القانون ويحتفي بالعنف السياسي ويهدد ديمقراطيتنا".ووفقا للتقرير استخدم ترامب مساء السبت ألفاظا نابية للإشارة إلى المحقق الخاص الأميركي، جاك سميث، كما سخر من فاني ويليس مسؤولة الادعاء بإحدى مقاطعات ولاية جورجيا، التي تتولى التحقيق في قضية التدخل في انتخابات الولاية.