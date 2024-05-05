للمرة الثانية.. إسرائيل تمنع المفوض العام لوكالة "الأونروا" من الدخول إلى قطاع غزة

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أعلن المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" فيليب لازاريني الأحد أن السلطات الإسرائيلية منعته من الدخول إلى قطاع غزة للمرة الثانية منذ السابع من تشؤين الأول.وكتب لازاريني في منشور عبر منصة "إكس": "رفضت السلطات الإسرائيلية خلال الأسبوع الجاري دخولي إلى قطاع غزة للمرة الثانية منذ السابع من أكتوبر، حيث كنت عازما على مساندة زملائنا في الأونروا والتواجد معهم وتحديدا أولئك المتواجدين في الخطوط الأمامية".وأضاف لازاريني في منشوره: "تواصل السلطات الإسرائيلية منع وصول المساعدات الإنسانية إلى وكالة غوث وتشغيل اللاجين الفلسطينيين "الأونروا" التابعة للأمم المتحدة".وتابع "في الأسبوعين الماضيين فقط، سجّلنا عشرة حوادث شملت إطلاق نار على قوافل وعمليات توقيف موظفين لدى الأمم المتحدة تضمّنت تنمرّا وتجريدا من ملابسهم وتهديدات بالسلاح وتأخيرا لفترات طويلة عند نقاط التفتيش ما أجبر القوافل على التحرك في الظلام أو إجهاض مهمتها".ودعا لازاريني إلى إجراء تحقيق مستقل ومحاسبة المسؤولين عن التجاهل الصارخ للعاملين والعمليات والمرافق الإنسانية. (روسيا اليوم)