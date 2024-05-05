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صحيفة تكشف.. فنلندا تخطط بشكل عاجل لبناء مصنع ينتج المتفجرات

Lebanon 24
05-05-2024 | 15:07
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خوفا من النقص في المتفجرات التي تعاني منه أوروبا، أشارت صحيفة Yle الفنلندية، إلى أن هلسنكي ترغب ببناء مصنع لإنتاج مادة "تي إن تي" بشكل عاجل.

ونقلت الصحيفة عن وزير الدفاع الفنلندي أنتي هاكانن قوله: "نحن بحاجة لزيادة إنتاج المتفجرات بشكل كبير، لذلك، يجب علينا أن نفكر بجدية في دور الصناعة الوطنية في هذا الشأن".
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وأضاف هاكانن أن فنلندا "طلبت من حلفائها اتخاذ قرارات سريعة بشأن بناء المصنع، مبررة ذلك بأن روسيا تواصل عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا".

وذكرت الصحيفة الفنلندية وجود نقص حاد في مخزونات المتفجرات في أوروبا. موضحة إن مصنع إنتاج مادة تي إن تي الوحيد في الاتحاد الأوروبي يقع في بولندا، لكن مستوى الإنتاج فيه لا يلبي الطلب.(روسيا اليوم)
المصدر: روسيا اليوم
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