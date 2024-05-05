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عربي-دولي

لافروف يرد على تصريحات كاميرون عن حق أوكرانيا بضرب أراضي روسيا

Lebanon 24
05-05-2024 | 16:56
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علق وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف على تصريح وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون حول "حق" أوكرانيا في قصف الأراضي الروسية بأسلحة بريطانية، قائلا إنه لا "يندم".

وقال لافروف: "ضد أي هدف على الأراضي الروسية، لا يندم كاميرون. مثل هؤلاء الناس لا يعرفون هذا الشعور".
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ونوه بأنه كانت هناك تقارير تفيد بأن وكالة "رويترز"، التي أجرت مقابلة مع كاميرون، "سحبت" النسخة التي زُعم أن كاميرون "ندم" عليها، وأعلنت أنه سيتم نشر نص جديد قريبا على الموقع، ولكن في النهاية "نشرت النص نفسه".

وشدد لافروف على أن كاميرون أكد موقفه بأن الأسلحة البريطانية يمكن أن يستخدمها الأوكرانيون لضرب أي هدف على الأراضي الروسية.

وختم بالقول: "هؤلاء هم البريطانيون وسمعتهم معروفة". (روسيا اليوم)
المصدر: روسيا اليوم
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