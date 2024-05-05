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بيرنز يزور إسرائيل لإنقاذ مفاوضات القاهرة

Lebanon 24
05-05-2024 | 17:17
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يصل رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية وليام بيرنز، الإثنين، إلى إسرائيل، حيث يلتقي برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في محاولة من بيرنز لإنقاذ مفاوضات القاهرة.

وفي وقت سابق، أفاد مصدر مطلع لوكالة "فرانس برس" أن مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية "سي آي إيه" توجه إلى الدوحة حيث سيجتمع مع رئيس الوزراء القطري لبحث الوساطة في الحرب بين إسرائيل وحماس.
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وقال المصدر الذي طلب عدم كشف هويته لحساسية الموضوع، إن بيرنز في طريقه إلى العاصمة القطرية لإجراء محادثات مع رئيس الوزراء محمد بن عبد الرحمن آل ثاني الذي تشارك بلاده في الجهود الرامية إلى التوصل إلى هدنة في غزة وإطلاق سراح الرهائن.
وأضاف المصدر: "مع عدم حدوث انفراجة في المحادثات الأخيرة بين مصر وإسرائيل في القاهرة، فإن بيرنز في طريقه إلى الدوحة لعقد اجتماع طارئ مع رئيس الوزراء القطري لبحث ما إذا كان من الممكن إعادة المحادثات إلى مسارها الصحيح".
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